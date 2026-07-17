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Субота, 18 липня, — час несподіваних і кардинальних змін, що стосуються всіх аспектів нашого життя. Багато чого може перевернутися буквально з ніг на голову, а потім назад. Щоправда, діяти слід лише в тих випадках, якщо рішення було ухвалено раніше. Цього дня від будь-якого вибору — особливо якщо він може мати серйозні наслідки — краще утриматися.

Усі дії, що здійснюються цього дня, мають бути ретельно обдумані — спонтанність та імпровізації неприпустимі, що різко звужує простір для маневрів у вихідний день. Втім — і це необхідно враховувати — цей день взагалі не підходить для відпочинку, також небажано займатися творчістю та вирушати в подорожі — як професійного, так і розважального характеру.

У неділю, 19 липня, енергетичний «вітер» різко зміниться: у нас стане менше сил, тому від активних дій слід утриматися. Натомість рекомендується зайнятися розумовою працею та науковими дослідженнями — звісно, якщо людина якось пов’язана з такого роду діяльністю.

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Загалом час минатиме спокійно й неквапливо, різких «сплесків» очікуввати не варто. Багато хто з нас відчує загострення інтуїції, яку можна буде використовувати для пошуку загублених речей, а також для ухвалення важливих рішень — внутрішній голос у цій справі виявиться вирішальним.

Кому пощастить у такий мінливий, але цікавий час?

Овен

Овнам, схоже, вдасться повернути те, що вони вважали безповоротно втраченим. Найімовірніше, йтиметься про особисте життя — точніше, про стосунки, які останнім часом зайшли в глухий кут, — настав час «виводити» їх з нього.

Найголовніше, що в такому разі вимагатиметься від представників цього знака, — це впевненість у собі та своїх діях, які вони почали змінювати, а також спокій. Як правило, це їм не властиво, але зараз — хоч це й буде непросто — необхідно стримуватися, тоді вдасться підкорити обставини.

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Терези

Цими днями зірки обіцяють Терезам вдалий шопінг, під час якого вони зможуть придбати те, що давно — і досі марно — шукали. Тепер удача буде на їхньому боці.

Особливо вдалою стане прогулянка магазинами для тих представників цього знака, які є колекціонерами: відвідування антикварних крамничок і блошиних ринків не тільки принесе масу приємних емоцій, але й подарує несподіваний — і дуже цінний — «улов». Не менш важливим фактором стане й те, що вартість цього «улову» виявиться більш ніж прийнятною.

Риби

Цими днями Рибам вдасться розв’язати сімейну проблему, яка вже досить давно турбувала представників цього знака — тепер складуться чудові умови для миру в родині, що для представників цього знака має особливе значення.

Головне — усвідомити, що традиційні методи впливу на когось із близьких у цей час не дадуть результату, тоді як несподівані — і креативні — способи дадуть максимально ефективний результат — не варто від них відмовлятися, якими б дивними й нестандартними вони не здавалися.

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