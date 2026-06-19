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Суботу, 20 червня, краще не присвячувати активним діям — цей день призначений для розумових та інтелектуальних занять. Це також час загострення інтуїції та вияву екстрасенсорних здібностей, які можуть проявитися навіть у людей, які в них категорично не вірять.

Саме ці якості можуть допомогти знайти відповідь на важливе питання, яке ми ставимо собі вже досить давно. Загалом же цей день вирізняється спокійною та неквапливою енергетикою, серйозних подій — особливо негативних — цього дня очікувати не доведеться, тому приводів для хвилювань не передбачається. Люди навколо будуть налаштовані одне до одного максимально доброзичливо, тому до них можна буде звертатися з будь-якими проханнями — допомога обов’язково надійде.

Неділя, 21 червня, день потужної енергетики, яка — за умови дбайливого ставлення до неї — дозволить провести день у гарному ритмі та дасть можливість досягти серйозних результатів, у вихідний день вони, найімовірніше, стосуватимуться занять спортом або хобі. У цей час Місяць буде прихильним до тих, хто допомагає людям, які потребують підтримки, та захищає несправедливо скривджених: такі вчинки матимуть позитивний вплив не тільки на саму людину, а й на світ загалом.

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Кому пощастить у такий цікавий час?

Овен

Овни зможуть здійснити те, до чого прагнули досить довго, — налагодити зіпсовані стосунки з близькою людиною, а то й з усією своєю родиною. Для цього їм потрібно зробити зовсім небагато — організувати свято для найближчих. Воно необов’язково має бути галасливим і бурхливим — у наш час для багатьох це може бути незручним, але неодмінно з доброзичливою атмосферою.

У такій атмосфері будь-які розмови підуть легше, а зрозуміти одне одного буде набагато простіше — у результаті від старої й неприємної сварки не залишиться й сліду, вона зникне, як крапля води на сонці.

Діва

Дівам зірки наполегливо рекомендують вирушити у подорож, про яку вони давно мріяли. У цей час — у сезон відпусток — ітиметься, найімовірніше, про поїздку на море — як за кордон, так і у своїй країні. Той факт, що часу на відпочинок об’єктивно буде небагато, жодним чином не позначиться на його якості: дні, максимально насичені подіями, дозволять відновити сили так, ніби це була повноцінна відпустка.

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Ну, а тим, хто зможе собі дозволити не повертатися додому до понеділка, а провести на морському узбережжі ще якийсь час, пощастить удвічі.

Водолій

Водолії, яким напередодні спала на думку справді геніальна ідея у сфері, що займає більшу частину їхнього життя, не робитимуть перерви на вихідні, оскільки захочуть негайно стати до її втілення в життя. І зірки не стануть їх відмовляти: на їхню думку, у ці дні складуться максимально сприятливі умови для того, щоб робота йшла легко, а її результат перевершив усі очікування.

У підсумку представники цього знака зможуть не тільки зміцнити свій професійний авторитет, а й непогано заробити, що для них зараз дуже важливо.

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