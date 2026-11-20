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Субота, 21 листопада — день, символом якого є колесо: воно повертає в наше життя минуле — насамперед людей, — а іноді й пов’язані з ними події.

Їхня мета не лише — й не стільки — ностальгія за минулими подіями, які — з плином часу — здаються приємними, навіть якщо такими їх можна назвати з перебільшенням, а й «робота над помилками», яких ми припустилися раніше. У більшості випадків таким чином вдається скинути з плечей — або з душі — важкий тягар, який значно ускладнював наше існування.

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Неділя, 22 листопада — день, що має потужну творчу енергію та приносить удачу всім, хто, незважаючи на вихідний, готовий перейти від слів до справи. Водночас дуже важливо врахувати висновки, зроблені зі своїх успіхів і помилок напередодні.

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А ось ухвалювати важливі рішення будь-якого характеру в цей час небажано — з високою ймовірністю вони виявляться помилковими.

Кому пощастить у такий багатообіцяльний час?

Телець

У житті Тельців може несподівано з’явитися колись дуже дорога для них людина, про яку вони останнім часом навіть забули. Ця зустріч — як, втім, і багато інших у житті представників знака в цей період — не буде випадковою. Її мета — надати їм інформацію, яка досі була від них прихована.

Озброївшись цими знаннями, вони зможуть досягти набагато вагоміших результатів — як у роботі, так і в особистому житті, особливо якщо їм вдасться правильно ними скористатися, спрямувавши їх на активні — а отже, результативні — дії.

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Терези

Терези можуть отримати цілком відчутний і серйозний поштовх, який буквально змусить їх працювати над змінами в найважливіших для них сферах життя та діяльності, досягаючи значних результатів.

Представники знака й самі знають, як давно вони цього потребують, але властива їм від природи схильність до коливань досі не давала їм можливості діяти активно й рішуче. Та тепер, схоже, відступати їм буде нікуди, а отже, незабаром вони зможуть похвалитися тим, що їхнє життя різко змінилося на краще.

Стрілець

Стрільці, які попри всю свою рішучість — а в деяких випадках і необачність — не знали, як вчинити в поточній ситуації, а тому буквально не могли зрушити з місця, нарешті отримають знак, який підкаже їм правильний порядок дій.

Найімовірніше, це стане результатом розмови з людиною, якій вони беззастережно довіряють, тому під час зустрічі їм дуже важливо прислухатися до її слів та зробити з них правильні висновки. Ну а далі — справа техніки: треба буде рухатися вперед, а це представники знака робити вміють.

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