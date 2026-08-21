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Субота, 22 серпня, — продуктивний час, сповнений потужної космічної енергії, яка робить можливими найнесподіваніші — можна навіть сказати, приголомшливі — результати.

Головне — зосередитися на завданні, яке виконується, не дозволяючи собі відволікатися на питання, розв’язання яких не є першочерговим. Не менш важливо й рухатися до будь-якої поставленої мети, не звертаючи вбік і не відступаючи назад. Також можна займатися своїми фінансами — тут нас також чекає удача, особливо якщо суми не будуть надто великими, але вигода від їхнього врегулювання може бути значною.

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Те, що цей день вихідний, не повинно збивати з пантелику: відпочити можна буде іншим разом, а такі сприятливі умови складуться не скоро. Тим, хто все-таки вирішить проігнорувати їх і провести день саме як вихідний, астрологи нагадують, що відпочинок має бути активним. Можна також вирушати в подорожі та займатися творчістю: можливо, створити в результаті витвір мистецтва не вдасться, але душевно-терапевтичний вплив таке заняття чинитиме напевно.

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Неділя, 23 серпня, — день активної та результативної внутрішньої роботи, яка має зробити нас кращими, ніж ми були до цього. Можна — і потрібно — визнавати свої помилки, особливо провину перед тими, кого ми образили, та дарувати подарунки близьким і робити добро оточенню — це обов’язково повернеться до нас бумерангом. День несприятливий ні для творчості, ні для навчання, ні для подорожей, а відпочинок у цей час має бути пасивним.

Кому пощастить у такий різноманітний з енергетичної точки зору час?

Рак

Ракам, особливо тим, хто ще не розв’язав питання з житлом, слід почати активно діяти в цьому напрямі. Щоправда, для цього краще підходить субота, але за цей день вдасться зробити те, на що в іншому випадку знадобився б тиждень — як мінімум.

І неважливо, які саме завдання доведеться розв’язувати: займатися продажем нинішнього житла, оглядом або купівлею нового, організацією перевезення речей або облаштуванням житла на новому місці — у будь-якому разі ці дії виявляться успішними, головне — не відкладати їх на найближчий час.

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Діва

Дівам можуть зробити подарунок, який досі був для них нездійсненною мрією — тепер же можна сподіватися, що вона нарешті стане реальністю. Найімовірніше, такий вчинок зробить близька людина, яка добре знає бажання представників цього знака, саме тому вона не помилиться, зробивши все саме так, як треба.

Радості, звісно, не буде меж, і найголовніше в цьому випадку — у властивій їм манері не приховувати її, а, навпаки, демонструвати, а також обов’язково подякувати тому, хто організував такий сюрприз.

Стрілець

Стрільці дізнаються, що побоювання, які останнім часом тяжіли на їхній душі, не мають реальних підстав, а отже, вони можуть більше не хвилюватися. Полегшення, яке відчують представники цього знака, зробить їхнє життя — нарешті! — не тільки приємним і легким, а й щасливим.

Звісно, як це зазвичай буває, такий стан не триватиме довго, але короткої перерви цілком вистачить, щоб перепочити, набратися сил для подальшого життя та роботи, у якій вони зможуть поставити перед собою будь-яку мету.

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