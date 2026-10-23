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Субота, 25 жовтня, — один із найскладніших днів місячного календаря, коли нам доведеться буквально «відбиватися» від шахраїв і спокус, які можуть переслідувати кожного. Усі — як позитивні, так і негативні життєві чинники — посиляться в рази, що необхідно враховувати, плануючи події дня — насамперед у господарському плані.

Астрологи вважають цей день випробуванням на витримку, яке витримують не всі. Необхідно або виявити силу волі та характер, або провести час якомога спокійніше, не привертаючи до себе уваги злих сил, що активізувалися в цей час.

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Неділя, 25 жовтня — день абсолютної світової гармонії, коли зірки радять у всьому дотримуватися помірності та дбати про моральний — і фізичний — комфорт.

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Бажано прибирати в будинку та позбуватися всього, що захаращує житловий простір — це допоможе створити атмосферу, яка сприятиме успішній роботі та повноцінному відпочинку, та й дихати — у фізичному сенсі — стане набагато легше.

Кому пощастить у такий емоційно нерівний, але цікавий час?

Телець

На Тельців, які напередодні можуть отримати чималу суму грошей, чекає вирішення приємних питань — розподіл бюджету та рішення, на що саме витратити кошти, що несподівано випали їм на голову.

Втім, щодо їхнього вибору можна бути абсолютно спокійними: представники цього — одного з найпрактичніших — знаків не дозволять собі розтратити прибуток на легковажні закупи — вони витрачатимуться на справді потрібні та важливі речі, необхідні їм як для успішної роботи, так і для повноцінного відпочинку, який вони цінують більше за інших.

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Терези

Терезів супроводжуватимуть успіх і талан — незважаючи на вихідний, вони займуться професійними питаннями — завдяки новій — свіжій і продуктивній — ідеї, яку бажано одразу ж почати втілювати в життя.

Представники цього знака можуть черпати натхнення де завгодно — навіть почувши щось у чужій розмові, головне — одразу ж використати це як орієнтир для роботи над новим проєктом. Її результатом стане як зміцнення авторитету серед колег і керівництва, так і матеріальний прибуток, який, хоч і не одразу, виявиться для представників цього знака своєчасним і заслуженим.

Стрілець

Стрільцям у жодному разі не можна упустити нагоду позбутися хаосу, що утворився навколо них, — як на роботі, так і — особливо! — у повсякденному житті.

Хтось може вирішити, що на такі питання не варто витрачати вихідні, призначені для відпочинку, але, по-перше, необхідність змін у цій сфері вже назріла, а, по-друге, навівши повний і ідеальний лад, представники цього знака вже в понеділок відчують неймовірне полегшення. Жити й працювати в затишній та оновленій атмосфері стане набагато легше, приємніше й результативніше.

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