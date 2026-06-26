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Субота, 27 червня, — день повернення минулого в наше життя, яке принесе з собою не лише традиційні для таких випадків спогади, а й суттєві зміни. Велика ймовірність появи людей, стосунки з якими свого часу — рано чи пізно — не були остаточно завершені, а тепер уже можна буде поставити остаточну — як позитивну, так і негативну — крапку.

Також можна буде переосмислити й переоцінити події, що відбулися в минулому: цілком можливо, що тепер на них вдасться поглянути інакше — з незвичної точки зору. Тягар минулого можна залишити позаду, рушивши в майбутнє з легким серцем — без тягаря минулих помилок. Для нових починань — навіть господарського плану — час не підходить, але можна вчитися чогось нового, не тільки засвоюючи нові знання, а й переосмислюючи інформацію. Час підходить для будь-якого виду відпочинку, і лише поїздки — навіть нетривалі та недалекі — варто відкласти на інший день.

Неділя, 28 червня, день потужної енергетики, яка уможливить реалізацію важливого проєкту, що необов’язково має бути господарським — професійні питання, незважаючи на вихідний, не тільки можна, а й потрібно розв’язувати, а відпочити можна буде й пізніше.

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Від спілкування в цей час краще утриматися — емоційні «гойдалки», які будуть змінювати наш настрій від «мінуса» до «плюса» і навпаки, негативно позначаться на стосунках з оточенням.

Кому пощастить у такий різноманітний і цікавий час?

Близнята

Близнятам не варто відмовлятися від можливості на деякий час залишити роботу й вирушити на відпочинок. До того ж абсолютно неважливо, куди саме вони поїдуть — головне, повністю змінити краєвид за вікном і насититися новими враженнями, які дадуть змогу набратися сил, необхідних для життя та роботи.

Водночас зірки не радять їм як головним шопоголікам зодіакального кола ходити магазинами у місці, яке вони обрали для відпустки. Так, можливо, вони й зможуть придбати багато нових — таких потрібних їм — речей, але в результаті враження виявляться зовсім не тими, які їм необхідні — потрібні емоції забезпечать пляж, походи та екскурсії.

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Рак

Ракам — особливо тим із них, хто цього тижня святкує свій день народження — подарунки, схоже, підготували не лише друзі та родичі, а й зірки. Обставини складуться настільки сприятливо, що вони зможуть здійснити свою давню мрію, яку останнім часом вже почали вважати абсолютно недосяжною.

Щоправда, зусилля для її втілення в життя представникам цього знака доведеться докласти самостійно — це навіть краще, оскільки вони, по-перше, краще знають, чого саме хочуть, а отже, зможуть виконати все з максимальною точністю. А по-друге, своїм щастям — а йдеться про нього — вони будуть зобов’язані лише самим собі.

Риби

Риби, які після перерви — хто тривалої, а хто не дуже — зможуть нарешті повернутися до улюбленої роботи, яку вони почнуть виконувати вже вихідними, щоб до початку робочого тижня бути повністю готовими у професійному плані.

Представники цього знака й самі будуть здивовані тим, наскільки сильно вони скучили за професійною діяльністю — настільки, що готові витрачати на неї час, призначений для відпочинку. Зусилля не будуть марними: незабаром — а, можливо, вже цими днями — стануть помітними перші їхні результати, на які вони, найімовірніше, навіть не розраховували.

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