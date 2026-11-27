Гороскоп на вихідні / © Credits

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Субота, 28 листопада, — один із найгармонійніших і найщасливіших днів усього місячного календаря, який заспокоює нас та згладжує неприємності, з якими ми могли зіткнутися напередодні.

До серйозної роботи, навіть якщо вона стосується домашнього господарства, у цей час краще не братися, тож цілком справедливо — як і годиться у вихідний — можна присвятити час відпочинку. Також цього дня можна власноруч створювати талісмани та обереги, які допоможуть убезпечити себе від можливого в майбутньому негативу.

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Неділя, 29 листопада, — день неквапливої, а в деяких випадках навіть пасивної енергії, коли — і це логічно у вихідний день — не варто діяти активно, зате можна й потрібно складати плани на майбутнє — як найближче, так і віддалене. Щоправда, спочатку необхідно буде проаналізувати вчинки, здійснені на попередньому професійному та життєвому етапі.

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У такому разі вдасться врахувати всі свої успіхи й помилки, що дуже важливо, оскільки це найкращий спосіб досягти успіху. Цього дня також складуться сприятливі умови для збору важливої інформації, яка стосується як ділової та фінансової діяльності, так й особистого життя. Кому пощастить у такий — у всіх розуміннях сприятливий — час?

Овен

Овнам у ці дні доведеться зробити вибір між двома видами роботи — до одного з яких їм потрібно буде стати вже найближчого понеділка, — щодо нових починань чи до старого проєкту, який давно пора завершити. Кожен із представників знака ухвалить власне — зрозуміле лише йому — рішення, тому універсального виходу з поточної ситуації немає і бути не може.

Головне — ретельно зважити всі за і проти, лише так вдасться визначитися з вибором шляху та зупинитися на тому, який виявиться єдино правильним і перспективним.

Водолій

У ці дні Водолії можуть отримати цікаву пропозицію попрацювати і, як наслідок, непогано заробити. Незважаючи на її неформальний характер, що цілком зрозуміло у вихідні, це не применшує серйозності запрошення — на нього обов’язково треба звернути увагу.

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Щоправда, й ухвалювати рішення без жодних роздумів небажано — потрібно дати собі час на обдумування, і той факт, що важлива розмова відбудеться у вихідні, виявиться більш ніж вдалим. Вирішуючи остаточно, важливо зважити свої сили — буде прикро, якщо вони вичерпаються на півдорозі.

Риби

Риби можуть похизуватися приємними подіями в особистому житті, на які розраховували вже досить давно і зараз — нарешті! — дочекалися. Найімовірніше, вони будуть пов’язані з появою в їхньому житті нової — що відповідає всім їхнім критеріям — людини, але й зустріч із колишнім коханим, з яким їх колись пов’язували романтичні стосунки, теж не можна відкидати.

Головне — пам’ятати, що щастя любить тишу, і нікому не розповідати про нові обставини, щоб не наврочити.

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