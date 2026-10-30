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Субота, 31 жовтня, категорично не підходить ані для повної бездіяльності, ані для активної діяльності — потрібно знайти золоту середину. Важливі справи — оскільки це вихідний, вони здебільшого будуть побутовими — краще відкласти на певний — нетривалий — час, а цього дня варто знайти собі якесь приємне й водночас нескладне заняття, яке не дасть занудьгувати.

Бажано також у всіх — навіть у найнесподіваніших і непередбачуваних — ситуаціях зберігати спокій і холоднокровність: завдяки цьому можна буде не втратити голову й знайти вдалий вихід із них.

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Неділя, 1 листопада, — не найпростіший день місячного календаря, який може принести неприємні відкриття щодо близьких людей. Вважається, що в такий час відбувається велика кількість зрад — до того ж не тільки на фізичному, а й на моральному рівні.

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У такій — зізнаємося чесно — неприємній ситуації не варто поспішати з рішучими діями, а тим більше — з помстою: спочатку потрібно розібратися у всьому, а вже потім вирішувати, що і як робити. Також варто остерігатися негативних емоцій, які можуть охопити навіть найспокійніших і врівноважених людей — піддавшись їхньому впливу, згодом доведеться пошкодувати про різкі слова й агресивні вчинки.

Кому пощастить у такий цікавий, хоч і не найпростіший час?

Овен

Зірки не рекомендують Овнам нехтувати своїм зовнішнім виглядом, адже зміни в ньому — і тут достатньо згадати історію Попелюшки — можуть кардинально змінити життя. Ці вихідні — і для цього складуться всі необхідні обставини — слід присвятити процедурам, спрямованим на власне перетворення, а, можливо, й омолодження.

Це не означає, що представники цього знака мають поганий вигляд, але змінюватися протягом життя не тільки можна, а й потрібно. Як правило, такий — зовнішній — перелам обов’язково дасть поштовх приємним подіям — як у кар’єрі, так і в особистому житті.

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Скорпіон

Скорпіони, які вже давно замислювалися над зміною сфери діяльності, отримають чудову нагоду спробувати себе у новій справі, про яку до цього часу вони, можливо, навіть не уявляли.

Найважливіше — і найцікавіше — у цьому випадку те, що цей — у всіх сенсах важливий — досвід ні до чого їх не зобов’язуватиме: якщо нова справа у її пробному варіанті їм не сподобається, вони цілком можуть забути про нього і від понеділка повернутися до свого безпосереднього заняття, продовжуючи думати про те, на що його найближчим часом можна буде вдаліше замінити.

Водолій

Водолії, які вже змирилися з нещодавно отриманою неприємною для них новиною, несподівано дізнаються, що її — можливо, випадково, а, можливо, й навмисно — повідомили їм помилково.

Нові обставини, що з’явилися, принесуть представникам цього знака неймовірне моральне полегшення, якого вони не відчували до початку всієї цієї історії. У результаті, у душі вони — хоч це й здаватиметься нелогічним — навіть подякують зіркам за те, що все склалося саме так, а не інакше, бо, як зазвичай кажуть у таких випадках, не було б щастя, та нещастя допомогло.

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