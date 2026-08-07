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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1913
Час на прочитання
3 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 8–9 серпня

Гороскоп на вихідні 8–9 серпня — кому усміхнеться удача і чим здивують зірки

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 8 серпня, друга половина 25-ї місячної доби, яка триває два календарні дні, — час, який бажано провести у спокої та на самоті. Головною метою дня для кожного з нас має стати турбота про моральний і фізичний комфорт, що цілком логічно для вихідного дня.

Потрібно, заглибившись у себе, спробувати проаналізувати життєву ситуацію, в якій ми наразі опинилися, визначивши для себе її причини та наслідки — це дасть можливість зробити висновки з перших і мінімізувати другі, звісно, якщо вони виявляться негативними. Проте ледарювати в цей час не можна — потрібно знайти собі шлях і незначне, але захопливе заняття — наприклад, хобі.

Також дуже важливо звертати увагу на все, що не вписується у звичну картину світу: найімовірніше, йтиметься про знаки, які час від часу надсилає нам доля — зараз важливо правильно їх розтлумачити.

Неділя, 9 серпня, напружений день, головна ознака якого — ймовірність повсюдних — як великих, так і дрібних — конфліктів, які в сукупності створять негативний емоційний фон. Спілкуватися в цей час слід лише з тими, хто свідомо не здатний завдати нам моральної шкоди, а розмови з іншими краще перенести на інший — більш миролюбний — час.

Вирушаючи до магазину, слід ретельно обмірковувати кожен закуп, інакше дуже швидко доведеться пошкодувати про марні витрати. Також цього дня може статися подія, яка піддасть випробуванням наші стосунки з близькими людьми — рідними чи друзями: ті, хто зможе його пройти, зміцнять свій зв’язок, в іншому разі перейматися через його руйнування не варто — він віджив своє.

Кому пощастить у такий непростий, але доленосний час?

Овен

Овнам, щоб значно покращити своє життя, — як у професійному та фінансовому, так і в особистому плані — необхідно… відвідати перукарню. Астрологи вважають, що стрижка, зроблена в цей час, не тільки усуне негатив, що накопичився на кінчиках волосся, але й принесе приємні зміни, про які до цього моменту представники цього знака могли лише мріяти — не можна упускати щасливий шанс досягти успіху,

Щоправда, для будь-яких процедур із волоссям краще підходить неділя, а в суботу від них краще утриматися.

Терези

Терезам зірки радять зайнятися рутинною — насамперед, господарською — роботою, яка дозволить навести лад у шафах, на комп’ютері та серед документів. Така робота не тільки дасть можливість позбутися в оселі непотрібних речей і, як наслідок, очистити її енергетику від накопиченого останнім часом негативу, а й приведе до важливої знахідки.

Представники цього знака можуть несподівано знайти предмет або документ, який, попри його велике значення, вважали безповоротно втраченим — виявиться, що весь цей час він «мовчки» чекав, поки його знайдуть.

Риби

Рибам — на відміну від інших знаків зодіакального кола — цими днями не варто відмовлятися від зустрічі з друзями чи родичами, оскільки під час неї вони не тільки отримають задоволення від спілкування, а й — несподівано для себе — зможуть зрозуміти, як навести лад у ситуації, в якій вони останнім часом заплуталися.

Хтось із присутніх, з ким вони захочуть обговорити складну ситуацію, допоможе розібратися та розставити все на свої місця, а заразом і дасть цінну пораду, завдяки якій представники цього знака піднімуть собі настрій.

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