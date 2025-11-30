Якому знаку зодіаку пощастить 1 грудня

Козоріг / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 1 грудня?

Нинішній день — і це логічно для понеділка — ідеальний для втілення в життя лише по-справжньому грандіозних проєктів. Поставивши мету, потрібно йти до неї, незважаючи на жодні перешкоди: за такої рішучості вони буквально розсиплються дотла. Небажано вплутуватися в серйозні фінансові операції та робити великі придбання — вони навряд чи потішать, тож краще відкласти їх на кілька днів.

Козоріг

Козорогам важливо пам’ятати про те, що навіть таким трудоголікам, як вони, час від часу необхідно відпочивати, і нинішній день, незважаючи на початок робочого тижня, є ідеальним у цьому плані. Обставини складуться таким чином, що саме сьогодні вони отримають пропозицію провести день у приємній компанії та заспокійливій атмосфері, тоді вже завтра вони зможуть узятися до роботи з новою силою і з подвійною старанністю.