Скорпіон / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 1 квітня?

Це день прояву негативної енергетики, яка може негативно вплинути як на справи, над якими ми працюємо, так і наші стосунки з людьми.

Велика ймовірність ситуацій, у яких необхідно вибрати один із варіантів – добро чи зло, світло чи темряву, оскільки залишитися над сутичкою нікому не вдасться. Перш ніж ухвалити рішення, дуже важливо добре подумати, пам'ятаючи водночас, що зло може прийняти найнесподіваніше – зокрема й невинне, а то й приємне – обличчя, тому розпізнати його виявиться непросто, та й виконати його завдання, як правило, набагато легше, тоді як над добрими справами доведеться попрацювати.

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Скорпіон

Скорпіони з легкістю досягнуть своєї мети, який би характер – діловий чи особистий – вона не носила, особливо якщо спиратимуться не лише на власні сили, а й на допомогу людини, якій довіряють цілком і повністю. Опинившись у незрозумілій ситуації, потрібно звернутися до друга чи родича, який, як правило, майстерно виходить із таких обставин, долаючи будь-які перепони. Втім, про особливу їхню складність сьогодні говорити не доведеться, головне – намітити правильний напрям своїх дій.

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