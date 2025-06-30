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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2158
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 1 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Близнюки

Близнята / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 1 липня?

Потужна енергія, приплив якої ми відчуємо цього дня, може створити відчуття всемогутності та вседозволеності, яке в народі називають «схопити бога за бороду». Щоб згодом не пошкодувати про зроблені — переважно не найблагородніші — вчинки, необхідно зосередитися лише на добрих діях і помислах. Дуже важливо відмовитися від брехні, навіть якщо вона буде «задля порятунку»: обман швидко вийде назовні і не лише не виправить становище, а й зробить його ще скрутнішим.

Близнята

Близнята сьогодні можуть спробувати якісно змінити своє життя за допомогою способу, який інакше, ніж магічним, не назвеш. Для цього їм знадобиться лише… промовити вголос те, що вони таким чином хочуть отримати. Таким чином декларується намір, який дозволяє закріпити за собою — можна навіть сказати, «забронювати» — ті позиції, які є кращими для кожного конкретного представника знака.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2158
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