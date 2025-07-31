Діва / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 1 серпня?

Один із найскладніших днів місячного календаря, коли сили зла будь-якими доступними їм способами випробовують нас на міцність. Зазвичай у такий час ми можемо страждати від сумнівів, легко помилятися й вірити в будь-яке привабливе ошуканство, що робить нас легкою здобиччю для шахраїв. Проте, виявляючи відому частку обережності, цілком можна вберегти себе та близьких людей від небезпеки. Головне — не довіряти тим, хто обіцяє швидку вигоду від нескладного проєкту, та вірити в себе і свої сили, незважаючи ні на що.

Діва

Діви зможуть довести до пуття розпочатий ними раніше — складний, але перспективний — проєкт, на який уже ледь не махнули рукою. Результат виявиться більш ніж наснажливим — як із морального, так і з фінансового погляду, головне — не кинути своє заняття на пів дорозі. Оскільки на певний час представникам знака здасться, що вони займаються безнадійною справою, вони легко можуть так вчинити, але зірки радять їм не поспішати з рішенням — згодом про нього доведеться пошкодувати.

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