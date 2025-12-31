Рак / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 1 січня?

Цей день не підходить для починань, навіть якщо вони давно планувалися саме на цей час. Якщо є можливість, бажано присвятити його відпочинку, інакше потрібно зайнятися доведенням до ладу справ, які було відкладено, так би мовити, до кращих часів, і поставити в них фінальну крапку. У стосунках із близькими людьми не варто згадувати образи — так можна буде безнадійно зіпсувати стосунки.

Рак

Ракам — переважно тим, у компанії яких нинішній день є робочим, — є сенс завести зі своїм керівництвом важливу розмову, яку вони постійно переносили на потім. Вона стосується різного роду професійних змін: в одних ітиметься про роботу над новим проєктом, в інших — про довгоочікуване підвищення зарплати. Зірки радять почати перемовини з привітання зі святами, тоді й розв’язання ділових питань піде легко й завершиться вдало.

