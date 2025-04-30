Риби / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 1 травня?

Нинішній день користується в астрологів репутацією революційного, він загрожує серйозними — найчастіше кардинальними — змінами на всіх рівнях життя. Звичайно, передбачити абсолютно все неможливо, але має сенс підготуватися хоча б до тих подій, які ми — через життєву сиуацію, що склалася, — здатні передбачити. Це дозволить підготуватися до нових умов існування, які в іншій ситуації викликали б труднощі з адаптацією до них. Вирішуючи важливі питання будь-якої якості, дуже важливо враховувати всі — навіть незначні — нюанси: кожен з них матиме величезне значення.

Риби

Рибам зірки наполегливо рекомендують провести день із тими, хто їм дорогий і приємний: коханими людьми, родичами, близькими друзями. Спілкування з ними — особливо, якщо ви давно не бачилися — виявиться не тільки дуже приємним, але й напрочуд корисним: велика ймовірність отримання, як мінімум, важливої поради, яка буде доречна саме в цей час, а як максимум, реальної допомоги — її ніхто, крім них, надати представникам знака не зможе.

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