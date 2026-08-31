Терези / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 1 вересня?

Цей день вважається астрологами найреволюційнішим у всьому місячному місяці.

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Місячна енергія робить активними та діяльними навіть найпасивніших і найапатичніших людей, тому під її впливом за один день можна встигнути зробити те, на що раніше пішло б щонайменше тиждень — варто скористатися шансом, який дозволить вирішити як нові, так і старі — «завислі» — питання. Головне — не змінювати ухвалених раніше рішень і не відмовлятися від тактики та стратегії, які ми визначили для себе напередодні.

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Терези

Терези, які цілком справедливо завоювали славу головних дипломатів зодіакального кола, сьогодні зможуть дійти згоди з будь-якими співрозмовниками, навіть із найупертішими та найнепоступливішими.

Водночас вони можуть відстоювати як власні, так і чужі інтереси — особливо якщо вдасться переконати їх у тому, що правда й справедливість саме на їхньому боці. Переговори можуть стосуватися не лише ділових чи фінансових питань, а й стосунків із рідними, близькими та коханими людьми.

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