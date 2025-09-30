- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 2 хв
Якому знаку зодіаку пощастить 1 жовтня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 1 жовтня?
День милосердя і добрих справ, які необхідно здійснювати як до близьких, так і до сторонніх — іноді зовсім нам незнайомих — людей. Абсолютно неприйнятні корисливі мотиви — в такому разі благодійність не буде «зарахована» вищими силами. До важливих справ — насамперед, професійного спрямування, — незважаючи на розпал робочого тижня, краще не братися, розв’язуванням серйозних фінансових питань теж не варто займатися.
Близнята
Близнята можуть отримати відповідь на важливе — професійне або життєве — запитання, яке вони марно ставлять останнім часом як самим собі, так і вищим силам. Поки що в них це виходило погано, але сьогодні дуже важливо висловити своє здивування в конкретних словах, сформулювавши запит не тільки точно, а й коректно. Їх і самих здивує те, як швидко спрацює «зворотній зв’язок», що подарує відчуття, що з їхніх плечей впав тягар.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 29 вересня — 5 жовтня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 29 вересня — 5 жовтня
Місячний гороскоп на 29 вересня — 5 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 29 вересня — 5 жовтня 2025 року