Якому знаку зодіаку пощастить 1 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Близнята

Близнята / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 1 жовтня?

День милосердя і добрих справ, які необхідно здійснювати як до близьких, так і до сторонніх — іноді зовсім нам незнайомих — людей. Абсолютно неприйнятні корисливі мотиви — в такому разі благодійність не буде «зарахована» вищими силами. До важливих справ — насамперед, професійного спрямування, — незважаючи на розпал робочого тижня, краще не братися, розв’язуванням серйозних фінансових питань теж не варто займатися.

Близнята

Близнята можуть отримати відповідь на важливе — професійне або життєве — запитання, яке вони марно ставлять останнім часом як самим собі, так і вищим силам. Поки що в них це виходило погано, але сьогодні дуже важливо висловити своє здивування в конкретних словах, сформулювавши запит не тільки точно, а й коректно. Їх і самих здивує те, як швидко спрацює «зворотній зв’язок», що подарує відчуття, що з їхніх плечей впав тягар.

