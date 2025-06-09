Якому знаку зодіаку пощастить 10 червня

Терези / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 10 червня?

Не найпростіший місячний день, перша половина якого зробить нас дратівливими й незлагідними, тому поводитися у цей час потрібно максимально обережно — негатив розсіється лише ближче до вечора, на цей час і можна призначати важливі заходи, включно із зустрічами з коханими людьми та друзями. Життя може поставити нас перед необхідністю обирати між духовним і матеріальним, і дуже важливо — хоча б цього дня — зупинитися на першому, відсунувши друге на далекий план. Не варто йти на поводі у тих, хто свідомо шукатиме сварок і конфліктів — будь-які злісні випади в цей час краще проігнорувати — так буде краще для всіх.

Терези

Терези — і зірки впевнені в цьому навіть не на сто, а на двісті відсотків — зможуть досягти будь-якої професійної мети, якою б складною вона не була, отримавши зрештою не лише схвалення керівництва, а й вагоме фінансове заохочення у вигляді збільшення зарплати чи премії. Головне — не відволікатися на вирішення супутніх питань, а займатися лише головним і — бажано — єдиним проєктом, інакше є ризик не встигнути.

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