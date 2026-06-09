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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 10 червня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Лев

Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 червня?

День, який, незважаючи на його буденний статус, підходить не стільки для роботи, скільки для відпочинку. Бездіяльність і пасивність, за які в інший час ми себе сваримо, в цей час не лише не засуджуються, а й вітаються.

Якщо ж без роботи — у всякому разі, на думку керівництва — обійтися не вдасться, треба вибирати заняття, які не вимагають особливої зосередженості на виконуваних завданнях, — ліпше «плисти за течією», займаючись монотонними справами. Неприємні зауваження, які ми в цей час можемо почути від оточення, зірки рекомендують проігнорувати, хоча в деяких випадках усе-таки бажано дати відсіч.

Лев

У Левів у стосунках з коханою людиною можуть відбутися приємні події, які цього дня — або трохи пізніше — виведуть їх на новий рівень. Але для цього необхідно буде дотримати одну — але дуже важливу — умову: не варто «ламати» свого партнера, роблячи його таким, яким представники знака хотіли б його бачити. Залишивши за ним право бути таким, яким він є насправді, можна домогтися набагато більшого — у такому разі атмосфера у парі буде більш добродушною, оскільки моральне насильство, яке не варто виправдовувати добрими цілями, поступиться місцем справедливій рівності.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
167
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