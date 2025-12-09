ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 10 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Близнята

Близнята / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 грудня?

Потужна місячна енергетика, притаманна цьому місячному дню, дає змогу зрушити з місця навіть ті — здавалося б, безнадійні — справи, які дотепер здавалися непідйомними. Енергію, приплив якої ми відчуємо в цей час, незважаючи на її величезну кількість, треба витрачати ощадливо та з розумом: буде прикро, якщо вона піде на розв’язання другорядних питань, які могли б зачекати, тому дуже важливо зосередитися на найголовнішому.

Близнята

Близнята перебувають буквально за два кроки від великого професійного — і, відповідно, фінансового — успіху, на який вони заслуговують за правом. Єдиною перешкодою, що може завадити їм досягнути поставлених — грандіозних — цілей, є притаманна їм двоїстість: різні сторони особистості тягтимуть їх у різні боки, тож їм важко буде визначитися з тим, що насправді вони хочуть отримати в результаті, тоді все піде, як треба.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
238
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie