Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 грудня?

Потужна місячна енергетика, притаманна цьому місячному дню, дає змогу зрушити з місця навіть ті — здавалося б, безнадійні — справи, які дотепер здавалися непідйомними. Енергію, приплив якої ми відчуємо в цей час, незважаючи на її величезну кількість, треба витрачати ощадливо та з розумом: буде прикро, якщо вона піде на розв’язання другорядних питань, які могли б зачекати, тому дуже важливо зосередитися на найголовнішому.

Близнята

Близнята перебувають буквально за два кроки від великого професійного — і, відповідно, фінансового — успіху, на який вони заслуговують за правом. Єдиною перешкодою, що може завадити їм досягнути поставлених — грандіозних — цілей, є притаманна їм двоїстість: різні сторони особистості тягтимуть їх у різні боки, тож їм важко буде визначитися з тим, що насправді вони хочуть отримати в результаті, тоді все піде, як треба.

