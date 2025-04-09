Якому знаку зодіаку пощастить 10 квітня

Діва / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 10 квітня?

День, коли можна почати життя з чистого аркуша, позбувшись водночас вантажу старих проблем. До такого результату приведе зустріч з минулим, яка — хочемо ми того чи ні — зазвичай відбувається цього місячного дня. Якщо безпомилково зрозуміти натяки вищих сил і зробити з них правильні висновки, вже на початку наступного тижня вдасться виправити колишні помилки та почати діяти, не припускаючись нових. Особливо важливо дотриматися всіх вищезгаданих ритуалів щодо близьких людей, взаємини з якими останнім часом не найкращі.

Діва

Діви сьогодні можуть стати власниками цілком пристойної суми грошей, яка, хоча вони й заслужили на неї наполегливою працею, стане для них приємною несподіванкою. Найважливіше — грамотно розпорядитися отриманими коштами, не витрачаючи їх на дрібниці, без яких цілком можна обійтися. А ось серйозні й дорогі придбання робити не лише можна, а й потрібно — вони виявляться вдалими в усіх розуміннях.

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