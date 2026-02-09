Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 лютого?

Нинішній день — час спокус і провокацій, які можуть чатувати на нас на кожному кроці. До того ж торкнеться це як особистого життя, в якому під удар можуть бути поставлені стосунки з найближчими й найріднішими людьми, так і роботи та бізнесу, де дуже важливо не відмовлятися від ухвалених раніше рішень і не звертати зі шляху, яким вирішили рухатися раніше. Але наш добробут, як і будь-якого іншого дня, значною мірою залежить лише від нас: важливо тримати себе в руках і, звісно ж, за можливості, відгородитися від спілкування з токсичними людьми.

Скорпіон

Скорпіонам — як, зрештою, і представникам інших знаків зодіакального кола — не варто братися за роботу над новими проєктами, бо успіху вони точно не матимуть. Але хто сказав, що вони не можуть попрацювати над їхньою підготовкою: скласти плани, визначити першочергові завдання, передбачити — чи бодай постаратися це зробити — всі можливі перешкоди й підводне каміння. У такому разі вже завтра вони зможуть взятися за важливі справи, будучи водночас готовими до будь-якого розвитку подій, а це вже половина успіху.

