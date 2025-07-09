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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 10 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Терези

Терези / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 липня?

Нинішній день не сприяє активній діяльності. Незважаючи на розпал робочого тижня, його, зрозуміло, за можливості, бажано присвятити відпочинку — до того ж не активному, який забере стільки ж сил, скільки небажана сьогодні робота, а пасивному. Якщо дозволить погода, найкраще провести його на пляжі або в найближчому до будинку парку.

Терези

Терезам день може принести те, чого вони давно очікують — приємні події в особистому житті. Зрозуміло, у кожного представника знака їхній сценарій буде своїм, що стосується кожної конкретної людини: ймовірні освідчення в коханні, пропозиції руки та серця, призначення дня заручин та весілля. А також ще маса таких варіантів. Головне — серйозно поставитися до того, що відбувається — легковажність може образити кохану людину.

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Дата публікації
Кількість переглядів
274
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