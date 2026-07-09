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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 10 липня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Водолій

Водолій / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 липня?

Енергія, необхідна для життя та роботи, протягом дня стрімко вичерпуватиметься, тому дуже важливо використовувати її максимально раціонально й дбайливо. Проте зірки не радять ледарювати — необхідно знайти собі якесь не обтяжливе, але водночас корисне і — за можливості — приємне заняття.

З фінансами слід поводитися обережно — розумна ощадливість сьогодні нікому не завадить. Також цього дня не бажано нічого купувати, а ось продажі, чого б вони не стосувалися, виявляться успішними. Небажано спілкуватися з неприємними — і негативно налаштованими — людьми: це забере сили, але не дасть можливості досягти поставленої мети.

Водолій

Водолії можуть розраховувати на серйозні зрушення у кар’єрному зростанні, але лише за умови, що, як би парадоксально це не звучало, відмовляться від вияву ініціативи та зроблять усе, щоб не виділятися з натовпу.

Лише так вони дадуть змогу своєму безпосередньому керівництву спокійно — без візуального шуму — скласти думку про справжні досягнення представників цього знака.

Якщо ж вони будуть нав’язливо їх презентувати, нічого доброго з цього не вийде, тож цього дня скромність — всупереч поширеній думці — це шлях до популярності та гідної самооцінки.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
135
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