Астрологія
137
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 10 вересня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Міла Корольова
Стрілець

Стрілець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 вересня?

Один із найскладніших днів місячного календаря, коли, здається, саме повітря просякнуте негативною енергією. З брехнею й ошуканством можна зіткнутися в будь-якій життєвій сфері, але найприкріше те, що остерігатися треба не тільки незнайомих, а й близьких людей — коханих, рідних і друзів. Здебільшого вони можуть ввести нас в оману не навмисно, а ненароком, але брехня залишиться брехнею, хоч би яку мету вони водночас не ставили, тож необхідно бути обережними.

Стрілець

Стрільці, незважаючи на складні енергії нинішнього дня, можуть — абсолютно несподівано для себе — отримати дуже цікаву і, що важливо, вигідну пропозицію, пов’язану з роботою. Вона може стосуватися як нової посади, що розкриє їхній професійний і творчий потенціал на нинішньому робочому місці, так і повної зміни «декорацій» — переходу на іншу роботу, абсолютно не пов’язану з їхнім нинішнім родом діяльності.

