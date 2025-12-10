ТСН у соціальних мережах

Якому знаку зодіаку пощастить 11–12 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Міла Корольова
Діва

Діва / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-яку мить! Якому знаку зодіаку пощастить 11–12 грудня?

22 місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, призначений для обмірковування нових ідей та оформлення їх у плани на майбутнє. Жодну думку, навіть якщо на перший погляд вона здасться абсолютно неприйнятною, не можна відкидати, ретельно її не проаналізувавши. У цей час не можна нічого приховувати від близької людини — таємне однаково стане очевидним, а той, хто збрехав, потрапить, м’яко кажучи, у незручне становище.

Діва

Дівам зірки не тільки дозволяють, а й наполегливо рекомендують офіційно оформляти стосунки з людиною, з якою вони давно зустрічаються, а, можливо, і живуть разом. Щоправда, є одна умова, на яку представникам знака обов’язково слід звернути увагу: пов’язувати свою долю з іншою людиною можна лише тоді, коли вони в ній абсолютно — на всі сто відсотків — упевнені, а інакше нічого хорошого з такої витівки не вийде.

