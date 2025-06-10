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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 червня?

Сприятливий день, коли енергії Місяця та зірок «наводять лад» у нашій душі, роблячи нас спокійними та впевненими у собі. Можна займатися творчістю, вирішувати питання, пов’язані з особистим життям — особливо якщо з якоїсь причини воно ще не влаштоване. А ось хвалитися своїми успіхами, навіть якщо на те є всі підстави, небажано — легко можна потрапити у незручне становище. Від надто активної діяльності також слід відмовитись — її коефіцієнт корисної дії виявиться вкрай низьким.

Телець

Тельці зможуть знайти відповіді на різні — як професійні, так і господарсько-побутові — питання, тому якщо є завдання, яке «зависло» і не рухається ні в один, ні в інший бік, потрібно приурочити його рішення саме до цього дня. Якщо під час справи виявиться, що самостійно представники знака з нею не дають раду, зірки радять їм звернутися за допомогою до друзів. По-перше, вони охоче її нададуть, а по-друге, можуть підказати набагато простіший і легший спосіб досягнення поставленої мети.

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