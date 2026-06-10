Скорпіон / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 червня?

День підвищеної конфліктності, коли сварки, що спалахнули з будь-якого приводу, можуть призвести як до нетривалих непорозумінь, так і до серйозних — аж до повного розставання — розладів.

Необхідно ретельно стежити за своїми словами, оскільки навіть нешкідливе, на перший погляд, висловлювання може спричинити найнеприємніші наслідки, уся небезпека яких виявиться не одразу, а згодом. Від шопінгу, навіть заздалегідь запланованого, цього дня краще відмовитися — придбання здебільшого виявляться невдалими.

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Скорпіон

Скорпіони — на відміну від інших представників зодіакального кола — сьогодні відчують потужний приплив енергії, яка дасть їм змогу буквально змести перешкоди, що постали на їхньому шляху.

Головне — спрямувати її потік у конструктивне русло, яке дасть змогу домогтися серйозних — насамперед, професійних і фінансових — результатів. Якщо ж почати витрачати сили направо і наліво, це виявиться даремно — бажано поберегти такий цінний ресурс.

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