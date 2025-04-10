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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 11 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Козоріг

Козоріг / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімання нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 квітня?

День, коли на Землю сходить потужний потік космічної енергії, який, як правило, робить людей надзвичайно працездатними і креативними. І якщо перша якість напередодні вихідних може виявитися не такою вже затребуваною, то друга навпаки. Ідеї, які можуть сьогодні спасти кожному з нас, згодом можна буде втілити в життя, і не лише досягти успіху у професійному плані, а й непогано заробити, тож не варто їх ігнорувати.

Козоріг

Козорогам, які якийсь час тому всерйоз посварилися з коханою людиною і від того часу не знали – і не знають – яким чином знайти дорогу назад до їхнього серця. Нинішній день не лише «підкаже» представникам знака, що і як треба робити, а й створить сприятливі умови для того, щоб втілити численні – примирливі – ідеї у життя. Внаслідок про конфлікт на певний час – до наступного разу – можна буде забути.

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Дата публікації
Кількість переглядів
242
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