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- Астрологія
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Якому знаку зодіаку пощастить 11 липня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 липня?
День, коли дуже важливо радіти життю, незважаючи ні на що. Ті, хто буде впадати у відчай, можуть потрапити в немилість у Місяця та зірок, тому поганому настрою необхідно опиратися. Можливо, у наш час зі зрозумілих причин важко радіти, але йдеться не про неприйнятні в ситуації бурхливі свята і карнавали, а про позитивне мислення, яке поки що ніхто не скасовував.
Рак
Ракам зірки обіцяють успіх у будь-яких професійних справах, але особливо пощастить тим, у кого робота так чи інакше пов’язана із творчістю. Цілком можливо, що цього дня представники знака відкриють нову грань свого таланту, що дозволить їм переглянути свої найближчі плани, а заразом і — у світлі нетрадиційного підходу до вирішення професійних завдань — розпочати роботу над новим проєктом.
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