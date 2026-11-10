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Якому знаку зодіаку пощастить 11 листопада
Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 листопада?
Цей день характеризується потужною космічною енергетикою, яку відчують усі без винятку. Необхідно зосередитися на найважливішій меті, на яку й спрямувати всі сили, не розпорошуючи їх на розв’язання менш важливих завдань. Важливо також, чим би людина не займалася, налаштовуватися на позитив — тільки так можна буде відповісти на всі професійні та життєві виклики. Критику, яку ми можемо почути на свою адресу цього дня, бажано розділити на дві частини: до конструктивної потрібно дослухатися й зробити з неї важливі висновки, все інше — можна відкинути
Телець
Від цього дня зірки рекомендують Тельцям почати втілювати в життя їхню давню мрію — саме у цей час обставини для цього складуться максимально вдало. Але — з однією обов’язковою умовою: доти, доки бажання, над яким ви працюєте, не набуде певних — реальних — рис, розповідати про нього не варто навіть рідним і близьким людям, не кажучи вже про тих, хто налаштований до представників цього знака недоброзичливо. Якщо проговоритися про свої наміри заздалегідь, то, найімовірніше, реалізувати їх не вдасться.
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