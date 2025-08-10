ТСН у соціальних мережах

Якому знаку зодіаку пощастить 11 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Стрілець

Стрілець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 серпня?

День важкої — темної — енергетики, коли необхідно виявляти максимальну обережність — особливо у стосунках із малознайомими людьми, від яких не знаєш, чого очікувати. Втім, навіть старі друзі та родичі в цей час можуть сприймати вас з негативного боку, що стане неприємним сюрпризом, тому краще спілкуватися і з ними якнайменше. Якщо нам вчергове не вдається щось зробити, отже, доля подає знак: можливо, нам з якихось об’єктивних чи суб’єктивних причин не варто цим займатися.

Стрілець

Стрільці, незважаючи на складний у всіх сенсах день, чи не єдиний знак зодіаку, якому сьогодні пощастить у будь-яких життєвих сферах, але переважальною все-таки виявиться професійна. Успіху вдасться досягти найзахмарніших висот, але для цього дуже важливо дотриматись однієї, але обов’язкової умови: нікому не можна розповідати про свої плани, тільки в такому разі їх вдасться втілити в життя в повному обсязі.

