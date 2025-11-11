- Дата публікації
Якому знаку зодіаку пощастить 12–13 листопада
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-яку мить! Якому знаку зодіаку пощастить 12–13 листопада?
23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, вирізняє потужна негативна енергетика, яка зазвичай негативно позначається як на душевній рівновазі, так і на світогляді загалом. У цей час небажано з’ясовувати стосунки з оточенням, особливо близькими людьми, ні до чого, окрім серйозного конфлікту, з якого практично неможливо буде вийти, це не призведе. Не варто також втручатися в чужі суперечності, навіть якщо буде здаватися, що без такого посередництва ніяк не обійтися, — найімовірніше, все станеться з точністю до навпаки.
Терези
Терези зможуть домогтися будь-якої — особливо професійної — мети, але тільки в тому разі, якщо вони не відмовляться від неї за жодних умов. Найголовніше в ситуації, що склалася, — не слухати чужих порад, навіть якщо вони йтимуть від людей, до думки яких представники знака звикли дослухатися. Але оскільки вони теж люди, то можуть помилятися, і в цей час ітиметься якраз про такий випадок, тож бажано жити винятково власним розумом.
