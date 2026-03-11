ТСН у соціальних мережах

269
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 12 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Міла Корольова
Діва

Діва / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 12 березня?

День, коли не варто чіплятися за старе, навіть якщо воно здається втіленням стабільності — навпаки, бажано спробувати щось нове, невідоме дотепер. Зазвичай переважно це стосується особистого життя, але професійні питання теж небажано залишати поза увагою. Саме в цей час можна розпочинати роботу над новими проєктами, переходити на нове місце роботи й навіть повністю міняти сферу діяльності, що може повністю — і на краще — змінити наше життя.

Діва

Діви можуть отримати дуже цікаву — таку, що стосується їхньої професійної діяльності, — пропозицію, з відповіддю на яку зірки, проте, радять їм не поспішати. Спочатку потрібно все як слід обміркувати, зваживши свої сили: буде прикро, якщо згодом виявиться, що представники знака неправильно все розрахували й не можуть впоратися із завданням, яке перед ними поставлять. Але й довго тягти з відповіддю теж не варто: не можна дозволити, щоб щасливим шансом скористався хтось зі сміливіших і рішучіших колег-конкурентів.

269
