Риби / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 12 червня?

День, коли не варто нічого і нікого включаючи самих себе, сприймати надто серйозно — до всього потрібно ставитись із часткою гумору чи іронії. Важливо також відмовитися від звички контролювати всі події, що відбуваються в житті. По-перше, зробити це однаково не вдасться — енергії дня не дозволять весь час «тримати руку на пульсі» того, що відбувається. По-друге, іноді потрібно «відпускати» своє життя, щоб трапилося те, що має статися, тоді як наш опір заважатиме позитивним змінам. Все, що потрібно від нас у цей час, — радіти з того, що ми живемо, знаходячи хороше навіть у дрібницях, тим більше, що це не так складно, як може здатися на перший погляд.

Риби

Риб цей день із великою ймовірністю поставить перед вибором, який їм необхідно буде зробити незалежно від того, хочуть вони цього чи ні. Його необхідність може торкнутися найрізноманітніших сфер життя, але, найімовірніше, це буде професійна діяльність, в якій саме в цей час відбуваються важливі позитивні зміни. Вирішуючи, як вчинити, не варто намагатися все прорахувати — однаково не вдасться врахувати всі чинники, а один, втрачений, якраз і виявиться вирішальним, тому має сенс звернутися до інтуїції і — найголовніше! — повірити їй.

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