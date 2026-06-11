Козоріг / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 12 червня?

День, коли небажано дослухатися до чужої думки, особливо якщо її висловлюватимуть у нав’язливій формі та категоричному тоні. Будь-які рішення необхідно ухвалювати самостійно, без сторонньої участі, тільки в такому разі вони виявляться правильними.

Також не можна піддаватися впливу песимізму, який у цей час може виявитися особливо сильним — гарний настрій необхідно підтримувати будь-якими можливими способами. Для роботи, як і годиться в п’ятницю, бажано відвести першу половину дня, у другій можна поступово переходити в режим вікенду.

Реклама

Козоріг

Козорогів можуть очікувати приємні зміни в особистому житті, але для цього їм доведеться вчинити дії, які наблизять ці події. Наприклад, поспілкуватися з людиною, з якою їх колись пов’язували романтичні — і, можливо, близькі — стосунки.

Якщо представники знака, як і раніше, відчувають до неї певні почуття, саме час зателефонувати або написати їй, оновивши в такий спосіб стосунки, які здавалися згаслими. Вважається, що двічі в одну й ту саму річку двічі увійти неможливо, але це не означає, що не можна пробувати.

Читайте також:

Новини партнерів