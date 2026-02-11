- Дата публікації
Якому знаку зодіаку пощастить 12 лютого
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 12 лютого?
День, коли важливо берегти енергію, яка добігає кінця, і не витрачати її необдумано та марнотратно. Складаючи плани на день, дуже важливо обирати тільки ті справи, без роботи над якими ніяк не можна обійтися, решту краще відкласти на деякий час. У фінансовому плані необхідно бути обережними: великих закупів потрібно уникати, та й від значної кількості дрібних бажано відмовитися — незважаючи на свою удавану незначність, вони можуть завдати серйозної шкоди бюджету.
Рак
Ракам пощастить у розв’язанні важливого для них питання, пов’язаного з необхідністю звернення до чиновницьких кабінетів. Цього дня будь-яке — навіть дуже високе — керівництво буде налаштоване на те, щоб надати їм підтримку в справі, що їх непокоїть. Єдина умова, якої необхідно дотриматись представникам знака — заздалегідь підготувати всю потрібну аргументацію. На прийманні їм потрібно буде коротко, чітко і зрозуміло викласти своє прохання, тоді й рішення буде не лише швидким, а й позитивним.
