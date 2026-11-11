Терези / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 12 листопада?

День першого протистояння добра і зла у місячному циклі: ані одне, ані інше начало не володіє особливою силою, але це не означає, що небезпеку можна недооцінювати. Як правило, у такий час життя ставить кожного з нас перед вибором: що обрати — світло чи темряву. Вирішувати, до якого «берега» прибитися, кожен може сам, головне — пам’ятати: за неправильне рішення з часом доведеться відповідати. Велика ймовірність провокацій, яких можна очікувати від людей, що ставляться до нас вороже: зірки радять не реагувати на них, у такому разі їхній ентузіазм швидко зникне.

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Терези

Терези, завдяки властивій представникам цього знака комунікабельності, зможуть розв’язати будь-яке — навіть дуже складне питання, якщо воно залежатиме від інших людей. Головне — не дозволити поганому настрою, який може охопити їх цього дня, зіпсувати стосунки зі співрозмовниками, оскільки в такому разі, не розв’язавши нинішню проблему, можна нажити ще одну, з якою теж доведеться працювати.

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