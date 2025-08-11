Риби / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 12 серпня?

День, коли можна розпочинати реалізацію будь-яких — зокрема важливих і навіть грандіозних — проєктів. До того ж братися за них потрібно, як то кажуть, з місця в кар’єр — без зволікання, активно й енергійно, тільки в такому разі вдасться максимально швидко та ефективно досягти поставлених цілей. Також у цей час дуже важливою є впевненість у собі, яка цього дня — утім, як і завжди, — стане важливим фактором професійного успіху. У гонитві за матеріальними благами не варто забувати про духовні цінності, які не менш, а, можливо, і більше, — важливі для нравів і людей, що живуть на Землі.

Риби

У Риб якнайкраще минуть будь-які ділові переговори, але особливо успішним виявиться спілкування з керіівництвом. Воно — нехай і без задоволення, але охоче — піде назустріч у розв’язанні будь-якого питання — від згоди на роботу над новим проєктом до задоволення прохання про підвищення зарплати або хоча б про виплату заслуженої представниками знака премії. Не варто упускати такий вдалий шанс — він випадає не так часто, як хотілося б.

