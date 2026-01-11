Якому знаку зодіаку пощастить 12 січня

Козоріг / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 12 січня?

Не найлегший день місячного календаря, протягом якого зазвичай доводиться стикатися з багатьма труднощами, випробуваннями й перешкодами, що раз-по-раз виникають на шляху. Найнеприємнішим його проявом можуть стати невірність і зради, які часто відбуваються в такий час, але тут уже кожен із нас сам може вирішувати, як на них реагувати — робити з того, що сталося, рішучі висновки, пробачати чи просто заплющувати на них очі. В будь-якому разі найважливіше — зберігати внутрішню рівновагу та душевний спокій, лише так можна буде протистояти роздратуванню і навіть агресії, які можуть долати сьогодні кожного з нас.

Козоріг

Козороги, незважаючи на складні енергії дня, зможуть домогтися приголомшливих результатів у діловій і професійній сфері — можливо, навіть таких, на які вони й не сподівалися. Головне в цей час — не розраховувати на допомогу колег, керівництва чи ділових партнерів, які будуть зайняті винятково розв’язанням своїх проблем, і робити ставку лише на власні сили. Втім, представники знака чинять так завжди, тому жодної складності це для них не становитиме.

