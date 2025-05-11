Якому знаку зодіаку пощастить 12 травня

Скорпіон / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 12 травня?

Незважаючи на понеділок, братися від самого ранку за роботу не варто — розраховувати на успіх професійних дій однаково не доводиться, тож не варто витрачати час намарно. Найкраще влаштувати собі вихідний, та, найімовірніше, в понеділок такої можливості не буде, тому в такому разі потрібно виконувати лише рутинні повсякденні обов’язки, без яких, проте, не можна обійтися. Можна вирушати в поїздки різного рівня — від коротких відряджень до тривалих подорожей, та лише в тому разі, якщо вони давно планувалися і були ретельно підготовлені, інакше краще залишитися вдома.

Скорпіон

Скорпіонам — втім, як і решті знаків зодіаку, зірки наполегливо рекомендують очистити навколишній простір — насамперед навести лад у будинку чи квартирі. При цьому ніхто не каже, що житлу представників знака не вистачає порядку — нинішнє прибирання має не так фізичний, як моральний — можна навіть сказати, духовний — характер. Дихати після цього стане набагато легше, та й справи несподівано підуть на лад.

Реклама

Читайте також: