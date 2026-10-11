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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 12 жовтня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Овен

Овен / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 12 жовтня?

День, коли — і це цілком логічно для понеділка — можна розпочинати роботу над новими та важливими проєктами: сил — як моральних, так і фізичних — має вистачити на все. Але зірки мають одну умову: налаштовуватися сьогодні треба лише на позитив, інакше потрібних результатів досягти не вдасться.

На робочому місці можна потрапити під шквал критики як з боку керівництва, так і з боку колег, але сприймати її надто серйозно не варто: найімовірніше, йтиметься про горезвісний людський фактор, коли всі навколо переноситимуть на нас свої проблеми й неприємності.

Овен

Овнів переповнюватиме потужна творча енергія, яку сьогодні особливо важливо спрямувати в конструктивне русло — на досягнення поставленої мети. В такому разі їм вдасться виконати максимум запланованих справ і відповісти на безліч пов’язаних із ними питань.

Як результат, це призведе до того, що за один день представники знака не лише розпочнуть, а й практично завершать роботу над важливим для них проєктом, що дасть їм чудовий привід для задоволення собою та своєю діяльністю — як професійною, так і побутовою чи господарською.

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