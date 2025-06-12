Скорпіон / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 13-14 червня?

18-місячний день, який триватиме дві календарні доби, дає нам можливість оцінити життєву ситуацію, в якій ми опинилися в цей момент, і зробити з неї необхідні висновки. Одним із символів місячного дня недарма є дзеркало: у його подіях ми бачимо «віддзеркалення» як своїх вчинків, особливо здійснених останнім часом, так і самих себе. Варто звернути увагу на те, що в цей час активно дратуватиме нас в інших людях — як правило, такі якості існують і в нас самих, заважаючи нам жити повноцінно, але ми чомусь не хочемо — чи боїмося — собі в цьому зізнатися.

Скорпіон

Скорпіони в цей час отримають цілий спектр можливостей, які дозволять їм вирішити безліч важливих питань — як професійної, так і особистої якості. Особливу увагу варто звернути на взаємини з людьми, від яких багато в чому залежить безбідне існування представників знака — як близьких, так і керівництво. Досить легко вдасться переконати у своїй правоті навіть тих співрозмовників, які ще вчора не хотіли дослухатися до жодних аргументів — не можна упускати таку прекрасну можливість отримати бажаний результат.

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