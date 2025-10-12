Якому знаку зодіаку пощастить 13–14 жовтня

Близнята / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить цими днями — 13–14 жовтня?

23-й місячний день, що триватиме майже дві календарні доби, має потужну енергетику, яка — залежно від нашого настрою — може нести як позитивний, так і негативний заряд. Під забороною перебувають лінощі й пасивність: втрачені в ці дні можливості — передусім професійного плану — повернути вже не вдасться, тож вони залишать по собі відчуття глибокого жалю. Емоції — щоб не наробити дурниць — у ці дні необхідно тримати під суворим контролем.

Близнята

Близнятам, незважаючи на початок робочого тижня, необхідно присвятити ці дні відпочинку, тим паче, що останнім часом — через наполегливу й активну роботу — вони дедалі частіше почуваються втомленими. Оскільки перевтому ще ніхто не скасовував, необхідно знайти час на відновлення сил, щоб згодом не довелося шукати кошти на лікування. Найкраще провести час на свіжому повітрі — чому б, наприклад, не вирушити до лісу — по гриби чи просто погуляти?