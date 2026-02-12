Риби / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 13 лютого?

Нинішній день повністю відповідатиме репутації «п’ятниці, 13-го», оскільки він випадає на найконфліктнішу й найнапруженішу місячну добу. У сварки, які можуть спалахувати з будь-якого приводу, буде — як у чорну лійку — витікати необхідна нам енергія. Спосіб життя сьогодні повинен бути спокійним і неквапливим — будь-який різкий рух викличе негативну реакцію оточення та нашого світу загалом. Спостерігати за подіями, які відбуваються, у цей час треба більше, а ось говорити якнайменше, особливо якщо захочеться похвалитися своїми досягненнями.

Риби

Рибам — напевно, єдиним з усього зодіакального кола — сьогодні вдасться домогтися будь-якого, навіть дуже важливого й серйозного, професійного результату. Щоправда, для цього доведеться докласти певних зусиль, які, утім, не видадуться їм надто складними: представникам знака дуже важливо зосередитися винятково на роботі, не відволікаючись на розв’язання другорядних завдань. І на речі, які не мають жодного стосунку до роботи.

Реклама

Читайте також: