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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 13 липня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Діва

Діва / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 13 липня?

Один із найпозитивніших днів місячного календаря, коли не можна нічим порушувати його спокійну та сприятливу енергетику: під забороною перебувають сварки, поспіх і метушня. Необхідно зберігати спокій та перебувати в гармонії — як із самими собою, так і з навколишнім світом.

Успіх може чекати на нас у всіх справах, пов’язаних із професією та фінансами, тому не варто відкладати їх на потім — потрібно ловити щасливий шанс. Небажано лише робити великі придбання, особливо якщо вони ретельно не продумані та не прораховані. Приводом для гарного настрою, незважаючи на початок робочого тижня, може стати спілкування з коханими й рідними людьми, а також із друзями, яких ми давно не бачили.

Діва

Діви можуть отримати очікувану, але від цього не менш приємну пропозицію перейти на нову посаду, а в деяких, особливо вдалих випадках — і на нове місце роботи. На підступ тут чекати не варто, тож можна не розмірковувати довго над тим, яку відповідь — позитивну чи негативну — зрештою дати.

Зірки радять погоджуватися, а отже, готуватися до виконання своїх нових обов’язків. Нехтувати им зірки не рекомендують — представникам знака потрібно скласти план розвитку того відділу чи напрямку, який вони очолять.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
207
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