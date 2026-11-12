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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 13 листопада

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Лев

Лев / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 13 листопада?

День, коли будь-яку проблему можна розв’язати лише за умови впевненості в собі, своїх силах та правильності обраної мети. Тим, хто її в собі не знайде, краще відкласти реалізацію важливих проєктів, які в п’ятницю можуть бути як професійними, так і побутовими. Також категорично не рекомендується відступати від своїх принципів, особливо якщо до цього нас схилятимуть інші люди — про такий крок з часом доведеться пошкодувати.

Лев

Цього дня Левам вдасться розв’язати дуже важливе для них питання, яке, найімовірніше, стосуватиметься виходу зі складної життєвої — або професійної — ситуації. Цікаво, що для цього зірки радять їм… влаштувати прибирання в домі. По-перше, таким чином вони розчистять навколишній простір, дозволивши благотворній енергії циркулювати вільно й безперешкодно, що найкращим чином позначиться на всіх справах. А по-друге, під час прибирання вони можуть знайти важливу річ або документ, який допоможе врегулювати всі питання.

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