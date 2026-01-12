Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 13 січня?

День, коли не можна розмінюватися на дрібниці — займатися потрібно тільки найсерйознішими і найважливішими справами, які обов’язково виявляться успішними. Можна ухвалювати серйозні рішення, які тривалий час перебували на паузі, і робити кроки — як професійного, так і особистого характеру, на які ми тривалий час не наважувалися — тепер їх час настав. Сьогодні заради створення нового можна руйнувати старе — як у прямому, так і переносному сенсі, позбуваючись всього, що віджило свій вік, — воно стане фундаментом для того, що повинно увійти в наше життя й міцно посісти в ньому місце.

Лев

Леви відчуватимуть небачений приплив життєвих сил та енергії, що дасть змогу представителям знака досягти будь-якої — переважно ділової, фінансової та професійної — мети, яку вони перед собою поставлять, тож не варто бути скромними — потрібно планувати найрішучіші дії. Єдине, від чого застерігають їх зірки, то це від розкидання своїх дій: не варто хапатися за все одразу — успіху це не принесе. Потрібно обрати одне — найперспективніше — заняття, і, що називається, бити в одну точку.

