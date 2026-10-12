Козоріг / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 13 жовтня?

День, коли добро і зло вперше за місячний цикл спробують перемогти одне одного. На початку місячного циклу ця боротьба буде досить слабкою, особливого впливу на наше життя вони чинити не зможуть, але це не означає, що її можна буде ігнорувати: реагувати на битву світла й темряви, хочемо ми того чи ні, нам однаково доведеться.

Реклама

Обережними слід бути людям, які вирізняються надмірною вразливістю — для них особливо важливо не брати побачене й почуте близько до серця: не варто накручувати себе там, де для цього, найімовірніше, немає жодного приводу.

Реклама

Козоріг

Козорогам, які вже давно збиралися обговорити з керівництвом матеріальні питання, кращого часу не знайти: бажано зробити це саме цього дня. Керівництво буде готове вислухати всі аргументи, які підготували для цієї розмови представники цього знака, та обговорити їх, відбираючи дійсно переконливі та обережно відкидаючи ті, що такими не є.

У результаті вдасться домовитися про фінанси на загальне задоволення, а це означає значне підвищення заробітної плати.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів