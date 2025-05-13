Телець / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 14-15 травня?

18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, час, коли нічого не відбувається випадково — все зумовлено вчинками, які ми здійснили у попередній часовий період. Тому важливо їх проаналізувати — це дозволить зрозуміти, що було зроблено не так, і, наскільки можна, виправити ситуацію чи хоча б зробити висновки на майбутнє. Також вдасться виявити причинно-наслідкові зв'язки, які досі здавалися незрозумілими і заплутаними, і дуже багато незрозумілих моментів розв’яжуться — все стане на свої місця.

Телець

Тельцям зірки цими днями подарують рідкісне красномовство, яке дозволить їм вирішити багато проблем, що виникають на їхньому шляху. Підібрати необхідні для цього факти та аргументи виявиться простіше, ніж в інший час — вони доходитимуть до співрозмовника без складних і звивистих шляхів. Головне, не користуватися якостями, що з'явилися на цей час, з корисливою метою все має бути тільки на благо — як самим представникам знака, так і оточенню.

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